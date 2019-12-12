Муж Глюкозы вынудил ее отказаться от новогодних корпоративов





Глюкоза призналась отечественным СМИ, что собирается провести Новый год в кругу семьи. Подобное решение певица объяснила недовольством супруга, который впервые переубедил исполнительницу остаться на праздники дома. Для многих представителей российского шоу-биза это было бы трудным компромиссом, поскольку новогодние корпоративы могут обеспечить гонорар, которого хватает на целый год. Наталья Чистякова-Ионова говорит, что её возлюбленный начинает "скрипеть как шкаф", когда в декабре у неё появляется слишком много работы.В планах у звезды намечены путешествие на остров Маврикий и столицу ЮАР вместе с мужем и двумя детьми. Известно, что исполнительница воспитывает 12-летнюю Лиду и 8-летнюю Веру, с которыми за долгое время отдохнет в экзотических странах. Глюкоза добавляет, что спутник жизни всецело поддерживает её в работе, несмотря на вынужденный отказ от праздничных заработков. По мнению певицы, каждому артисту требуется общение с прессой, встречи с публикой и выступление на сцене, без которых близким знаменитости "мало не покажется".