Экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева рассталась с мужем





Экс-участница проекта "Дом-2" Нелли Ермолаева не так давно высказалась против детских садов и отметила, что своего сына никогда не отведет к чужому человеку, где куча детей и практически постоянно кто-то болеет. О своей семейной жизни в последнее время знаменитость предпочитает молчать, однако появились слухи, что она рассталась с мужем.Так, Нелли Ермолаева упорно не отвечает на вопросы касательно брака с Кириллом Андреевым, пока сам молодой человек уже несколько раз уезжал в путешествия без жены и сына. Брюнетка публикует в соцсетях снимки без возлюбленного, но причину расставания не озвучивает. Поклонники все же продолжают надеяться, что влюбленные смогут найти общий язык и помириться, ведь у них растет маленький сын.