Андрей Разин поделился воспоминаниями об Олимпийских играх 1980 года и силе российских мужчин

Андрей Разин рассказал, что ровно 41 год назад он переехал жить в столицу. В связи с этим очень значимым для него событием он поделился некоторыми воспоминаниями о том периоде своей жизни. В 1980 году продюсер приехал посмотреть на открытие Летних Олимпийских игр, которые проходили в Москве. Тогда он отметил для себя, что Олимпиада была очень масштабным действием того времени. В тот же период случилось и очень печальное событие – смерть Владимира Высоцкого.Знаменитость также добавил, что художественный руководитель Олимпийских игр Эдуард Смольный пригласил его посмотреть на пирамиду, «построенную» из мужчин. Продюсер настолько был впечатлен увиденным, что, по его словам, он «чуть с ума не сошел» от красоты такой постановки. Он тогда подумал, что вся мощь России показана этими мужчинами, которые смогли на своих плечах удержать такой вес.По словам Андрея Разина, после Олимпиады 80 года участие страны в Олимпийских играх постоянно сопровождалось завистью Запада, что русские мужчины сильнее всех.