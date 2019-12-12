Ученые выяснили, чем чреваты долгие раздумья





Согласно опыту специалистов 52% опрошенных в возрасте 45-55 лет думают очень длительное время, а у молодых людей возрастом от 25-35 лет - 73%. Многие люди уверены, что долгие раздумья полезны, считая, что циклические мысли – это варианты осознания ситуаций с разнообразных точек зрения, но специалисты считают это плохой привычкой. Люди могут погружаться в аналитический паралич, мешающий продвигаться вперед, так человек не может сделать верный выбор.Эксперты из Великобритании пришли к похожему мнению, что длительные размышления пользы не дают, человек может стать менее склонен к творчеству – это провоцирует внутреннее препятствие, заставляющее думать еще сильнее, чем усложняя процесс. Когда не используется сила мозга, то это грозит опустошенностью и ограничением сна. Специалисты рекомендуют, что лучший способ прекратить поток мыслей – это понять проблему, делая что-нибудь помогающее отвлекаться: беседы с друзьями, физическая активность, медитация.