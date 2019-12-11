Участник "Дом-2" Илья Яббаров отказался от участия в конкурсе "Человек года"





Но в слова Ильи, заявившего, что он способен приобрести квартиру без посторонней помощи, верится с трудом. Ведь стало известно, что даже деньги на питание ему приходится занимать у Анастасии Голд. Он сам признался перед другими участниками шоу, что за периметром телестройки нечего кушать, и это проверено на его личном опыте. Также Яббаров заявил, как ему трудно изображать любящего мужа и отца пока его долги не закрыты. А одна из участниц шоу Рита Ларченко сделала признание в том, что всё подаренное ей Ильёй – это дешёвая бижутерия, купленная администрацией проекта.В голосовании же Илья Яббаров предложил отдать свои голоса Алёне Савкиной. Возможно, он заранее смирился с поражением или знает победителя, которого выбрали организаторы. А может всё дело в том, что Илья верит в победу на конкурсе Алёны Рапунцель. Для многих это остаётся загадкой.