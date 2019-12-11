Ранее неизвестный вид клеща назвали именем легендарного Виктора Цоя





Ермилов трудится в Институте зоологии Братиславы и в 2019 году с группой учёных посетил азиатскую страну в связи с работой. Насекомое было доставлено из малайзийского леса. Эксперты определили, что данный вид ранее в науке не изучали. Благодаря сетчатому узору, у представителя клещей не имеется схожести со своими сородичами. Также неопознанный вид обладает несколькими дополнительными щетинками. Результатами данного изыскания ученый поделился в научном журнале Systematic & Applied Acarology.Новый вид кровососущих Сергей Ермилов решил посвятить музыканту и лидеру группы «Кино» Виктору Цою. Клещу присвоено научное название Trachyoribates viktortsoii.Эксперт объяснил, что причиной такого наименования стало то, что рок-музыкант очень сильно повлиял на его судьбу. Учёный рассказал, что зачастую открытые новые виды живых существ называют в честь популярных личностей: например, стреляющие креветки получили имя рок-группы Pink Floyd, а жуки-пилоусы - певца Егора Летова.