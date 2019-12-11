Дети Максима Галкина Лиза и Гарри скрывают от отца "личные секреты"

Известно, немалое количество людей подписано на микроблог Максима Галкина в первую очередь из-за его наследников. Супруг Аллы Пугачёвой часто снимает на камеру Лизу и Гарри, демонстрируя их в домашней обстановке во время игр и уроков. Недавно юморист попытался в очередной раз запечатлеть сына и дочь, но те отказались помогать знаменитому родителю и не стали раскрывать "личные секреты", которые того заинтересовали. Дети заявили, что больше не будут рассказывать тайны перед объективом камеры и отвернулись от назойливого родителя. В ответ на капризы наследников телеведущий решил снимать домашнего питомца, что раздразнило девочку, но она сумела сдержать себя в руках и не открыла отцу "тайную информацию", которую знает только она и брат.Поклонники остались в восторге от ролика и поблагодарили кумира за публикацию. Пост стал очень быстро набирать популярность и одобрительные лайки. Пользователи Сети в очередной раз "засыпали" Лизу и Гарри комплиментами, отметив их умение вести себя перед камерой.