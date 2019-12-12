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Учёные доказали «гипотезу бабушек» у касаток

Специалисты в сфере биологии сообщили, что «гипотеза бабушек» может распространяться и на касаток. После того, как старые самки умирают, их потомки имеют меньше шансов выжить, чем «семьи», где есть живые «родственники».

Эксперты Proceedings of the National Academy of Sciences объяснили, что у взрослых особей касатки зачастую наблюдается наступление менопаузы. Из-за этого они могут проявлять агрессию, и это может приводить к их быстрой гибели в связи с переизбытком некоторых гормонов. Во время экспериментов биологи смогли установить взаимосвязь между числом живых предков и выживаемостью потомства.

"Пару десятков лет назад учёные сумели доказать «гипотезу бабушек». В семействах, где живут немолодые женщины, можно наблюдать не только активное развитие детей, но и снижение у них проблем со здоровьем. У касаток такая же ситуация, даже если можно доказать отсутствие взаимосвязи между живучестью потомков и «бабушками»", - сообщили эксперты.

Наблюдение за северной численностью касаток проводилось в 1973-2016 годах. За этот период родилось больше 20 поколений новых особей, но учёные заметили, выживаемость у одной из групп, в которой отсутствовали «бабушки», достигла 30%, что свидетельствует о ранее описанной гипотезе.

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Наука / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 01:00

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