Учёные доказали «гипотезу бабушек» у касаток

Эксперты Proceedings of the National Academy of Sciences объяснили, что у взрослых особей касатки зачастую наблюдается наступление менопаузы. Из-за этого они могут проявлять агрессию, и это может приводить к их быстрой гибели в связи с переизбытком некоторых гормонов. Во время экспериментов биологи смогли установить взаимосвязь между числом живых предков и выживаемостью потомства."Пару десятков лет назад учёные сумели доказать «гипотезу бабушек». В семействах, где живут немолодые женщины, можно наблюдать не только активное развитие детей, но и снижение у них проблем со здоровьем. У касаток такая же ситуация, даже если можно доказать отсутствие взаимосвязи между живучестью потомков и «бабушками»", - сообщили эксперты.Наблюдение за северной численностью касаток проводилось в 1973-2016 годах. За этот период родилось больше 20 поколений новых особей, но учёные заметили, выживаемость у одной из групп, в которой отсутствовали «бабушки», достигла 30%, что свидетельствует о ранее описанной гипотезе.