Елена Малышева показала свою роскошную квартиру

Ведущая популярной программы «Жить здорово!» встретила зрителей на пороге своего жилья, на дверях которого было написано «Здорово вернуться домой». Врач рассказала о своем недолгом пребывании в больнице, о лечении, которое она продолжает дома и поделилась, в какое время суток нужно принимать таблетки. Также Елена Малышева продемонстрировала, как правильно следует измерять артериальное давление.Видео снималось в квартире телеведущей, и частично виден был ее интерьер. Оказалось, Елена Малышева все обставила в дворцовом стиле. В апартаментах - много статуэток, огромных ваз, хрусталя и картин, а в холле расположены большие часы. Квартира многоуровневая, так как имеется лестница, ведущая на второй этаж.Поклонники восторженно комментировали жилье телеведущей. Одна из подписчиц написала: «Вот это дом, как красиво! Музей прямо», - и выразила догадку, что вся мебель в квартире из Италии. Однако Елена Малышева ответила, все сделано в родном Подмосковье.