Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян претендует на звание идеального мужа на проекте

После того, как Иосиф Оганесян узнал, что вскоре станет отцом, то окружил в прямом смысле слова свою любимую жену теплом и заботой. Он стал относиться к ней совсем по-другому. Сама Александра Черно уже не раз призналась, что муж часто делает ей сюрпризы и дарит шикарные букеты цветов.Меняться ради супруга готова и Александра. После родов она намерена сделать себе операцию, чтобы кардинально поменять свою внешность, но не сидеть при этом на длительных и изнурительных диетах.Сейчас же главная задача пары позаботиться о том, чтобы их малыш родился здоровым. Оганесян начал вести в личном аккаунте новый блог, где уже позиционирует себя с отцом, но и от роли идеального мужа он вряд ли откажется. Пара постоянно говорит о том, что над своими отношениями работает, и супруги уже изменились в лучшую сторону.