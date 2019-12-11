Звезда «Дом-2» Иосиф Оганесян претендует на звание идеального мужа на проекте
Участник скандального телевизионного реалити проекта «Дом-2» Иосиф Оганесян вполне может завоевать титул идеального мужа. К такому выводу зрители пришли после того, как он и Александра Черно весело вместе провели время и прокатились на «таблетке».
После того, как Иосиф Оганесян узнал, что вскоре станет отцом, то окружил в прямом смысле слова свою любимую жену теплом и заботой. Он стал относиться к ней совсем по-другому. Сама Александра Черно уже не раз призналась, что муж часто делает ей сюрпризы и дарит шикарные букеты цветов.
Меняться ради супруга готова и Александра. После родов она намерена сделать себе операцию, чтобы кардинально поменять свою внешность, но не сидеть при этом на длительных и изнурительных диетах.
Сейчас же главная задача пары позаботиться о том, чтобы их малыш родился здоровым. Оганесян начал вести в личном аккаунте новый блог, где уже позиционирует себя с отцом, но и от роли идеального мужа он вряд ли откажется. Пара постоянно говорит о том, что над своими отношениями работает, и супруги уже изменились в лучшую сторону.
После того, как Иосиф Оганесян узнал, что вскоре станет отцом, то окружил в прямом смысле слова свою любимую жену теплом и заботой. Он стал относиться к ней совсем по-другому. Сама Александра Черно уже не раз призналась, что муж часто делает ей сюрпризы и дарит шикарные букеты цветов.
Меняться ради супруга готова и Александра. После родов она намерена сделать себе операцию, чтобы кардинально поменять свою внешность, но не сидеть при этом на длительных и изнурительных диетах.
Сейчас же главная задача пары позаботиться о том, чтобы их малыш родился здоровым. Оганесян начал вести в личном аккаунте новый блог, где уже позиционирует себя с отцом, но и от роли идеального мужа он вряд ли откажется. Пара постоянно говорит о том, что над своими отношениями работает, и супруги уже изменились в лучшую сторону.