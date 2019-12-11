В Екатеринбурге загорелся лакокрасочный завод





Оповещение МЧС о возникновении пожара на Уральском заводе по производству лака и краски поступило в обеденный период по местному времени. Оказалось, огонь охватил рабочее помещение площадью в 600 кв. м, сообщают сотрудники спасательных служб. Причиной возгорания оказалась пролитая краска, которая также вызвала неконтролируемое распространение пламени. В ГУ МЧС по Свердловской областипока не предоставляли данных о пострадавших или погибших.Пожар на производственной площадке предприятия вынудил специалистов присвоить ему повышенный номер сложности. Это связано с опасностью находящейся поблизости станции с пропановым газом. Вполне возможно, что ухудшение ситуации приведет к взрыву. Для подавления инцидента было задействовано 68 пожарников из гарнизона Екатеринбурга и 16 оперативных транспортных средств с пожарно-техническим оснащением.