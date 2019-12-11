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Каждая восьмая семья в мегаполисах России живет за счет жены

Райффайзенбанк провел исследование среди клиентов и установил, как россияне формируют свои семейные бюджеты. Оказалось, что в 40% случаев семьи в мегаполисах России живут за счет доходов мужа, а каждая восьмая ячейка общества содержит себя благодаря заработку жены.

Всего в опросе приняли участие более тысячи клиентов Райффайзенбанка старше 26 лет. В их число входили те, кто официально являются супругами или живут в гражданском браке. В 40% случаев у жителей мегаполисов России бюджет семьи формируется в основном из заработка мужчины. 31% опрошенных заявили о том, что на жизнь зарабатывают вместе, 17% респондентов отметили, их семейные бюджеты полностью формируются из доходов мужа. При этом, каждая восьмая (13%) семья в мегаполисах России живет полностью за счет жены.

Также в исследовании было установлено, что в 34% случаев супруги вместе следят за семейным бюджетом, но при этом у них есть отдельные личные траты. У еще одной трети опрошенных (32%) имеется совместный контроль за расходами, но при этом у них нет собственных затрат, все они включены в семейные. Муж и жена полностью контролирует семейный бюджет лишь в 9% и 6% случаев соответственно.

По словам представителей Райффайзенбанка, российским семьям необходимо пользоваться общим счетом, при этом оформив каждому собственную карту. Это позволит иметь самостоятельность, но при этом централизовано контролировать потоки денег.

Ранее "ПолитЭксперт" отмечал, что "Яндекс" научится определять доходы своих пользователей. Благодаря новым алгоритмам компания сможет определить профессию и заработок человека.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:17

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