АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Темпы потери льда в Гренландии оказались в 7 раз больше…
EUR 70.39 USD 63.58
Курс валют на 11.12.2019

iPhone 4 возглавил ТОП-100 самых значимых гаджетов десятилетия

2010-е годы часто называют временем борьбы технологий за повседневную жизнь человека. iPhone 4 смог добиться "победы" для смартфонов, возглавив ТОП-100 самых значимых гаджетов десятилетия.

Современные аппараты были сформированы в гонке за доминирование на рынке смартфонов, а затем в попытках создать новые виды девайсов, когда Apple, Google и Samsung заняли многие ниши передовых технологий. Эксперты из американского издания The Verge составили рейтинг из 100 самых значимых устройств уходящего десятилетия. Оказалось, что iPhone 4 признали наиболее стильным и влиятельным телефоном 2010-х годов. Благодаря его экспериментальному форм-фактору, почти все смартфоны после его выхода получали подобный дизайн из сочетания стекла и металла.

Он также был первым телефоном с фронтальной камерой на 5 Мп, установив стандарт качества фотосъемки. В число нововведений также вошли фоновая работа iOS и многофункциональный процессор A4. Единственной проблемой одного из сенсорных гаджетов называли пропажу сигнала при сжимании корпуса. Apple позднее учла этот недостаток в следующих поколениях собственной продукции. Кроме прочего, последнее место в списке заняли "умные" очки Google Glass, которые были неоднозначно восприняты как при первом выпуске, так и спустя некоторое время.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:46

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Замоскворецкий суд удивился миллионам Элины…
Как повысить правовую грамотность россиян, обсудили в Экспертном…
Иван Жидков заявил, что дочь от Татьяны Арнтгольц не спрашивает, почему он не живет с…
Анастасию Стоцкую утомило очередное сравнение ее детей с наследниками Филиппа…
Анастасия Балинская: "Я поила его месячными, он кормил меня…
В России создали эффективную нанозащиту для деталей…
Дмитрий Тарасов и беременная Анастасия Костенко разыграли…
iPhone 4 возглавил ТОП-100 самых значимых гаджетов…
Маджед Гиагиа: "Я отправил смайл Виктории Романец по…
Брэд Питт высказался о своих романах после расставания с Анджелиной…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель разочаровала поклонников нелепыми…
Любовь Успенская поддала критике Юрия Лозу за попытки "очернить талантливых…
Эксперты не разделяют пессимизм анонимных сотрудников Банка…
Бари Алибасов заявил, что белые медведи помешали его романтическим отношениям с Софией…
Тест со стулом может выявить рак легких на ранних…
Ведущий “Званого ужина” Григорий Шевчук спас семейную пару во время…
В Приморе в ДТП с участием 18 авто пострадали четыре…
Звезда проекта "Дом-2" Маша Кохно: "Муж собрал мои вещи и выбросил на…
«Цветные носки»: Меган Маркл посоветовала дарить мужчинам на Рождество необычные…
Темпы потери льда в Гренландии оказались в 7 раз больше…
Ученые установили роль кофе в снижении риска развития болезни Альцгеймера и…
Эксперты оценили производительность смартфона Asus ZenFone…
Звезды "Дом-2" Илья Яббаров и Анастасия Голд устроили драку на…
Анастасия Балинская рассказала, что они с Алексеем Кудряшовым не спали на протяжении месяца до…
Названы основные условия для создания идеального…
Эксперт перечислил соблюдаемые Елизаветой II рождественские…
Телеведущий Андрей Черкасов провалил кастинг новичков для проекта…
Марину Африкантову считают победительницей в конкурсе "Человек года" по версии участников проекта…
Оля Рапунцель: «Мы не богаты и не можем сами заработать на…
Девятилетний вундеркинд поссорился с руководством университета в…
Анастасия Иванова: "Анастасия Балинская и Вика Цатурян пытаются всячески мне…
Экс-участница проекта "Дом-2" Дана Николенко: "Вторую беременность буду скрывать до…
Apple продлила срок возврата товаров к Новому…
Роза Сябитова раскритиковала брак Евгения Петросяна и Татьяны…
Учёные рассказали о самых древних народах на…
Суд России не может заставить экс-короля Малайзии пройти тест…
Эксперты составили ТОП-10 новых бюджетных SUV в…
Бритни Спирс готовится к новому суду с экс-мужем Кевином Федерлайном за…
Кефир может восстановить поражённую алкоголем…
В России могут ввести денежную плату за утилизацию…
Просмотреть все новости