iPhone 4 возглавил ТОП-100 самых значимых гаджетов десятилетия





Современные аппараты были сформированы в гонке за доминирование на рынке смартфонов, а затем в попытках создать новые виды девайсов, когда Apple, Google и Samsung заняли многие ниши передовых технологий. Эксперты из американского издания The Verge составили рейтинг из 100 самых значимых устройств уходящего десятилетия. Оказалось, что iPhone 4 признали наиболее стильным и влиятельным телефоном 2010-х годов. Благодаря его экспериментальному форм-фактору, почти все смартфоны после его выхода получали подобный дизайн из сочетания стекла и металла.Он также был первым телефоном с фронтальной камерой на 5 Мп, установив стандарт качества фотосъемки. В число нововведений также вошли фоновая работа iOS и многофункциональный процессор A4. Единственной проблемой одного из сенсорных гаджетов называли пропажу сигнала при сжимании корпуса. Apple позднее учла этот недостаток в следующих поколениях собственной продукции. Кроме прочего, последнее место в списке заняли "умные" очки Google Glass, которые были неоднозначно восприняты как при первом выпуске, так и спустя некоторое время.