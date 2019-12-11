Звезда проекта "Дом-2" Маша Кохно: "Муж собрал мои вещи и выбросил на улицу"





Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Маша Кохно вспомнила болезненные подробности измены своего экс-супруга. По словам блондинки, это произошло в 2017 году, когда она собиралась на экзамен по игре на скрипке. Вечером перед ответственным выступлением Кохно обо всем узнала, а утром уехала. Когда звезда вернулась, по ее словам, экс-супруг собрал все вещи возлюбленной в чемодан и выставил на улицу.Так и закончился несостоявшийся брак, отметила Мария Кохно. Муж ушел, а она осталась одна, разочарованная, и не понимала, что вообще произошло. Стоит отметить, что сейчас артистка строит успешную музыкальную карьеру, активно ведет страницу в Instagram и часто общается со своими поклонниками.