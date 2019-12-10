"Придают выразительности взгляду": Эвелина Хромченко радуется появлению морщин вокруг глаз

Как отметила Эвелина Хромченко, кожа вокруг глаз очень нежная, поэтому уход за ней должен быть бережный. Эксперт моды посоветовала применять средства, созданные исключительно для ухода в этой зоне. Телеведущая использует питательный крем по вечерам и восстанавливающие патчи утром. Знаменитость не пугают мимические морщины в уголках глаз, поскольку ей кажется, что они придают выразительности взгляду. Однако Хромченко против дряблости кожи, поэтому старается бережно снимать макияж и не экономит на мицеллярной воде. Звезда регулярно делает массаж вокруг глаз с использованием охлаждающего аппликатора.Для улучшения внешнего вида зоны вокруг глаз Хромченко рекомендует здоровый сон и не советует плакать. По мнению звезды, эти ошибки чаще ведут к мешкам под глазами, отекам и ранним морщинам.