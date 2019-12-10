Стас Садальский резко высказался о смерти Юрия Лужкова

Стас Садальский считает Юрия Лужкова человеком, уничтожившим старую столицу России. При этом политик получал высшие награды от власти, а последний такой случай имел место в 2016 году. Артист считает, это лишний раз доказывает, что медали являются обычными "консервными банками", не имеющими ценности. Шоумен заявил, бывший мэр позволил сделать из города “рассадник” с гнилыми улицами и дурнопахнущими подземными переходами. В конце своего обращения артист признался, он никогда не любил Лужкова, поскольку выбирал для себя Москву.В комментариях многие подписчики согласились с высказываниями Садальского, отметив, что многие улицы столицы стали шире, чище и красивее, когда оттуда забрали торговые павильоны.