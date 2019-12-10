АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые тестируют интеллектуальную систему наушников для предотвращения несчастных случаев на…
EUR 70.50 USD 63.72
Курс валют на 10.12.2019

Стас Садальский резко высказался о смерти Юрия Лужкова

Шоумен Стас Садальский резко высказался в отношении смерти 83-летнего экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. Соответствующий комментарий артист оставил на личной странице в Instagram.

Стас Садальский считает Юрия Лужкова человеком, уничтожившим старую столицу России. При этом политик получал высшие награды от власти, а последний такой случай имел место в 2016 году. Артист считает, это лишний раз доказывает, что медали являются обычными "консервными банками", не имеющими ценности. Шоумен заявил, бывший мэр позволил сделать из города “рассадник” с гнилыми улицами и дурнопахнущими подземными переходами. В конце своего обращения артист признался, он никогда не любил Лужкова, поскольку выбирал для себя Москву.

В комментариях многие подписчики согласились с высказываниями Садальского, отметив, что многие улицы столицы стали шире, чище и красивее, когда оттуда забрали торговые павильоны.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 22:50

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Рэпер L’One потребовал у Black Star отчет о…
Американский полицейский освободил кота из пакета от…
"Придают выразительности взгляду": Эвелина Хромченко радуется появлению морщин вокруг…
Стас Садальский резко высказался о смерти Юрия…
Смартфон Huawei P40 получит графеновую батарею на 5500…
В Сети раскрыты подробности о новых процессорах…
Осталось 20 дня для получения софинансирования пенсий за 2019…
Jaguar Land Rover тестирует автомобили с помощью лапы…
Регина Тодоренко блеснула подтянутой фигурой в полосатом бикини на…
Экс-звезда "Дома-2" Глеб Жемчугов…
Наталья Ветлицкая получила щедрый подарок от Дмитрия…
Певица Валерия поделилась впечатлениями от концерта перенесшего инсульт Николая…
Лолита Милявская не смогла сдержать слез на концерте Николая…
Ученые: 9 часов сна – залог лучшей успеваемости детей в…
Стало известно, как сейчас выглядит «Омама Кевина» из фильма «Один дома» Кэтрин…
Светлана Ходченкова рассказала, что иностранные мужчины ценят в русских…
«Ты - Король!»: Продюсер Виктор Дробыш рассказал о возвращении на сцену Николая…
В США пассажирку авиакомпании United Airlines в самолете искусал…
Блогер Давид Манукян впервые высказался об отношениях с Ольгой…
Марат Башаров начал замечать у себя экстрасенсорные…
Кардиолог Серебрянский заявил, что у Лужкова не было шансов…
Лариса Вербицкая посоветовала, как мотивировать себя для походов в…
Диетологи: Избыток цельных злаков приведет к нарушению работы…
«Не боюсь быть телкой»: Нино Нинидзе поблагодарила Максима Виторгана за щедрый…
«Сбербанк» подключится к системе быстрых платежей в марте 2020…
«Она обязана озорничать!»: Игорь Гуляев разъяснил любовь 70-летней Пугачевой к дерзким…
Новогоднюю программу в центре Москвы решили посвятить освоению…
Экотехнопарк "Калуга" предоставит работу местному…
В России начинается отзыв 201 автомобиля Jeep…
Психологи: Повышенная тревожность может привести к…
Артем Дзюба сыграет самого себя в фильме про…
Андрей Григорьев-Апполонов в женском наряде высказался о своей сексуальной…
Nike создала кроссовки с технологией…
Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель считает, что достойна квартиры, потому что живет…
«Кровные» враги ушли в один год»: Ксения Собчак высказалась после смерти Юрия…
Названы 3 лучших смартфона года по версии премии PhoneArena 2019…
«Этот роман приписывали мне»: Елена Воробей высказалась о свадьбе Евгения…
«Я не меняла мужчин, как перчатки»: Ирина Понаровская благодарна всем…
Максим Галкин отреагировал на смерть Юрия…
В компании Google прокомментировали работу магазина приложений Google…
Просмотреть все новости