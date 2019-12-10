«Ты - Король!»: Продюсер Виктор Дробыш рассказал о возвращении на сцену Николая Носкова

Сольный концерт Николая Носкова, который состоялся в Crocus City Hall, посетили свыше 6000 зрителей. Исполнитель пел все песни вживую, ни разу не использовал фонограмму. Это очень порадовало фанатов звезды, которые не просто слушали, но и подпевали. Ценители творчества вернувшегося на сцену после инсульта певца не сдерживали своих слез. Особенно это было заметно во время исполнения знаменитого хита «Это здорово». Николай Носков много раз направлял микрофон в сторону зала, чтобы поклонники пели вместе с ним.По мнению Дробыша, Носков доказал всем, что он, как и раньше, - потрясающий артист и сильный духом человек. Певец подтвердил свое право быть на сцене, пусть с тростью, но с гордо поднятой головой под аплодисменты поклонников. Продюсер опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram несколько видео, снятых на концерте, и одно из них подписал словами: «Народную любовь не купишь. Коленька, ты - Герой! Ты - Король! Ты - просто лучший».