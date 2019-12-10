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Новогоднюю программу в центре Москвы решили посвятить освоению космоса

Столичный оргкомитет уличных мероприятий хочет провести 2020 год в центре города с тематическими гуляниями. Новогоднюю программу в Москве решили посвятить освоению космоса.

Для гостей и жителей столицы России будут проводиться праздничные концерты и ярмарки в рамках программ "Мечты о космосе" и "Время первых". Глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк объяснил причину выбора подобной темы. По словам чиновника, 2020 год ознаменуется юбилеями значимых событий в отечественной и мировой космонавтике. Это касается и 55-летия со дня первого выхода человека в открытый космос и 60-летия с момента основания Центра управления полетами. Из-за возрастающей популярности гуляний, их период решили продлить до 6 суток.

Программы включают в себя установку трех праздничных площадок, посвященных освоению Вселенной. Кроме того, посетители смогут попасть на выступления именитых артистов, арт-проекты и другие интерактивные развлечения. Уличные представления в лице объединения "Золотая маска в городе" будут дополнены театрами из России, Великобритании, Германии и Италии. Особенностью нынешних проводов старого и встречи Нового года станут и спортивные мероприятия, состоящие из хайлайна, площадок для мотошоу, трассы для катания на сноубордах и тюбингах. Москвичей, уверены организаторы, должно обрадовать засилье костюмированных аниматоров и ярмарочных шоу.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:58

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