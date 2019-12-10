Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель считает, что достойна квартиры, потому что живет чувствами





Конкуренция в борьбе за титул «Человек года» только возрастает. Сейчас финалисты активно агитируют зрителей, чтобы за них голосовали. Естественно, что среди тех, кто просит, отдать свой голос за себя, и Алена Рапунцель.По ее словам, она знает, что многие следят за тем, как она строит свои отношения на проекте. У нее были взлеты, а также падения, но девушка все равно не теряет веры в то, что обретет личное счастье. Алена Рапунцель утверждает, она настоящая и живет эмоциями, а значит, не собирается ставить крест на личном счастье. Помимо этого, звезда призывает своих фанатов, чтобы они отдали свое предпочтение в голосовании именно ей.