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Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель считает, что достойна квартиры, потому что живет чувствами

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Алена Рапунцель, как и большинство, ее коллег по телестройке мечтает выиграть квартиру. Для того, чтобы получить желаемое девушка даже привела свои аргументы. Так, она отметила, что всегда была настоящей и жила чувствами, а значит, может стать победительницей в конкурсе «Человек года».
Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель считает, что достойна квартиры, потому что живет чувствами

Конкуренция в борьбе за титул «Человек года» только возрастает. Сейчас финалисты активно агитируют зрителей, чтобы за них голосовали. Естественно, что среди тех, кто просит, отдать свой голос за себя, и Алена Рапунцель.

По ее словам, она знает, что многие следят за тем, как она строит свои отношения на проекте. У нее были взлеты, а также падения, но девушка все равно не теряет веры в то, что обретет личное счастье. Алена Рапунцель утверждает, она настоящая и живет эмоциями, а значит, не собирается ставить крест на личном счастье. Помимо этого, звезда призывает своих фанатов, чтобы они отдали свое предпочтение в голосовании именно ей.

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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:16

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