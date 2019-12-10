Диетологи: Избыток цельных злаков приведет к нарушению работы желудка
Диетологи рассказали о том, как избыток цельных злаков в рационе человека может спровоцировать серьезные проблемы. Специалисты рассказали о том, что подобная диета приведет к нарушению работы желудка и плохому самочувствию.
Цельные злаки человек обычно получает из зерен пшеницы, ячменя и овса. Эти продукты содержат много растительной клетчатки, крайне важной для организации всего пищеварения в организме. Растительные волокна снижают степень воспалительных процессов, уменьшают уровень глюкозы и холестерина в крови и многое другое. Именно поэтому диетологи советуют всем людям добавлять в рацион такую пищу.
Несмотря на это, отмечают специалисты, ее избыток может привести к крайне серьезным последствиям. В таком случае пищеварение будет затруднено, а человек столкнется с постоянным чувством тяжести и наполненности в животе. Это самые первые симптомы, а если не произойдет смена диеты – они лишь усилятся. После этого могут начаться вздутие, рвота, тошнота, запор, и даже способно произойти нарушение микрофлоры кишечника.
Также диетологи отметили, чаще всего с этими проблемами сталкиваются дети и пожилые люди. В первом случае организм еще недостаточно окреп, чтобы полностью переваривать цельные злаки, во втором – ему уже не хватает на это сил. Если у человека начинаются проблемы при обычном уровне потребления клетчатки, необходимо пройти обследование у врача.
Цельные злаки человек обычно получает из зерен пшеницы, ячменя и овса. Эти продукты содержат много растительной клетчатки, крайне важной для организации всего пищеварения в организме. Растительные волокна снижают степень воспалительных процессов, уменьшают уровень глюкозы и холестерина в крови и многое другое. Именно поэтому диетологи советуют всем людям добавлять в рацион такую пищу.
Несмотря на это, отмечают специалисты, ее избыток может привести к крайне серьезным последствиям. В таком случае пищеварение будет затруднено, а человек столкнется с постоянным чувством тяжести и наполненности в животе. Это самые первые симптомы, а если не произойдет смена диеты – они лишь усилятся. После этого могут начаться вздутие, рвота, тошнота, запор, и даже способно произойти нарушение микрофлоры кишечника.
Также диетологи отметили, чаще всего с этими проблемами сталкиваются дети и пожилые люди. В первом случае организм еще недостаточно окреп, чтобы полностью переваривать цельные злаки, во втором – ему уже не хватает на это сил. Если у человека начинаются проблемы при обычном уровне потребления клетчатки, необходимо пройти обследование у врача.
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 20:31