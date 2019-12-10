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Энн Хэтэуэй стала мамой во второй раз

Появилась информация о появлении малыша в семье Энн Хэтэуэй. 37-летняя актриса стала матерью во второй раз. Однако ни она, ни ее супруг Адам Шульман не прокомментировали событие.
Энн Хэтэуэй стала мамой во второй раз

Недавно знаменитая пара вместе со старшим сыном Джонатаном была замечена на прогулке в парке Коннектикута — в руках мужа актрисы находилась детская переноска. Сами Энн и Адам «замаскировались» перед тем, как выйти в свет: шапки, огромные темные очки. Ребенка накрыли одеялом, и его лицо невозможно было увидеть. Подробности о малыше пока не разглашается.

Информация о второй беременности актрисы появилась летом. Энн Хэтэуэй решила рассказать об данном событии на своей странице в Instagram. Знаменитость сообщила, что во второй раз с беременностью также возникли сложности, и в итоге с мужем они прошли «настоящий ад». Энн заявила, чтобы почитатели её таланта не стыдились подобных тем и открыто говорили о проблемах, если они имеются: «Иногда мы замечаем, что дети рождаются у всех, кроме тебя. Я желаю, чтобы люди с подобной проблемой имели представление о том, что мне тоже пришлось через это пройти, и во время беременности я испытала не только счастье».

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 17:16

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