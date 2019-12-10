Энн Хэтэуэй стала мамой во второй раз

Недавно знаменитая пара вместе со старшим сыном Джонатаном была замечена на прогулке в парке Коннектикута — в руках мужа актрисы находилась детская переноска. Сами Энн и Адам «замаскировались» перед тем, как выйти в свет: шапки, огромные темные очки. Ребенка накрыли одеялом, и его лицо невозможно было увидеть. Подробности о малыше пока не разглашается.Информация о второй беременности актрисы появилась летом. Энн Хэтэуэй решила рассказать об данном событии на своей странице в Instagram. Знаменитость сообщила, что во второй раз с беременностью также возникли сложности, и в итоге с мужем они прошли «настоящий ад». Энн заявила, чтобы почитатели её таланта не стыдились подобных тем и открыто говорили о проблемах, если они имеются: «Иногда мы замечаем, что дети рождаются у всех, кроме тебя. Я желаю, чтобы люди с подобной проблемой имели представление о том, что мне тоже пришлось через это пройти, и во время беременности я испытала не только счастье».