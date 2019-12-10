Рина Гришина появилась на премьере “Полицейского с Рублевки” с обручальным кольцом

Недавно в кинотеатре “Октябрь” состоялась премьера фильма “Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел-2”. Рина Гришина появилась на мероприятии в брючном костюме, который создала Рузанна Гукасян по эскизу актрисы. Поклонники заметили, звезда выбрала для выхода в свет элегантное кольцо, выглядящее как обручальное. Знаменитость надела украшение на безымянный палец, что породило слухи о помолвке, но пока она сама ничего не заявила о новом статусе.Премьеру фильма пропустила актриса София Каштанова, которая сейчас находится в Мексике. Артистка, которая около года назад стала матерью, поддерживает свою близкую подругу, только готовящуюся к родам.