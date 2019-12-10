Решение WADA против России рассмешило скандального музыканта Сергея Шнурова





9 декабря всемирное антидопинговое агентство вынесло решение относительно РФ и запретило российским спортсменам участвовать в Международных соревнованиях и Олимпиадах на четыре года. Также в WADA лишили страну права принимать спортивные мероприятия у себя.Своё стихотворение Сергей Шнуров сочинил в свойственной ему манере. "Мы тут бомбу смастерили", — пишет музыкант и даже даёт рекомендации, как обернуть негативное решение WADA в свою пользу. Знаменитость считает, не стоит поддаваться унынию в сложившейся ситуации, а, наоборот, искать новые возможности - например, направить сэкономленные деньги, которые были выделены государственным бюджетом на проведение спортивных мероприятий, на увеличение зарплат бюджетников.Певец вообще ставит под вопрос необходимость спорта, ведь, убирая статью спортивных расходов, государство экономит миллиарды. Эти деньги Россия может перенаправить на развитие оборонно-промышленного комплекса, пока весь мир будет отвлечён на события спорта, отметил Сергей Шнуров.