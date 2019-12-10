В рейтинге доверия россиян Бузова и Собчак опередили Зюганова и Грудинина





Выяснилось, что людям, которые работают в медиа сфере, население доверяет намного сильнее, чем представителям оппозиционных партий. Так, например Ольга Бузова, которая практически каждый день помогает, участникам телестройки строить свою любовь, попала на 16 место, а светская львица Ксения Собчак - на 18. Таким образом, они обогнали известных политиков Геннадия Зюганова и Павла Грудинина, которые соответственно занимают 22 и 28 место.Впереди именитых политиков оказались и ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов, артист Константин Хабенский, юморист Максим Галкин и другие.Такой рейтинг составили представители холдинга «Росмир», однако в сотню не вошли такие политики, как Ольга Алимова, Сергей Миронов, а также Валерий Рашкин.