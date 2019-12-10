Звезда "Дом-2" Алена Водонаева рассказала, что мужчины потеряли совесть

Стоит отметить, что Алену Водонаеву очень удивила ситуация, которая сложилась во время развода Дениса Глушакова и теперь его уже бывшей жены Дарьи. Суд встал на сторону женщины, и она смогла получить сразу три квартиры в Москве, а также загородный особняк в Сочи и приличную сумму, а именно 100 миллионов рублей. Как отмечает Алена Водонаева, чаще всего бывшие жены состоятельных людей остаются ни с чем.Тем не менее, в России наметилась новая тенденция, и женщинам удается выигрывать суды. После таких случаев, как подчеркивает, Водонаева разводов стали боятся очень сильно футболисты, ведь у них в основном белая зарплата.Алена Водонаева говорит, что с одной стороны подобная тенденция ей очень даже нравится, но она опасается, что если так будет и дальше, то отношения между мужчинами и представительницами прекрасного пола могут и вовсе испортиться. В свою очередь, мужчины могут начать требовать письменное разрешение даже на флирт.