АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: "Даже нечастое употребление спиртного повышает риск развития…
EUR 70.50 USD 63.72
Курс валют на 10.12.2019

Ученые разгадали тайну зарождения сознания в мозге человека

Американские ученые провели исследование и разгадали тайну зарождения сознания у человека. Оказалось, что в мозге людей существуют специализированные группы нейронов, отвечающих за отдельные функции – прогнозирование, мотивацию, любопытство, уверенность и многие другие.
Ученые разгадали тайну зарождения сознания в мозге человека

Для этого специалисты внимательно изучили орбитофронтальную кору. Ученым уже давно известно, что эта часть мозга играет ключевую роль в процессе принятия человеком конкретных решений. Похожая ситуация была зафиксирована и у животных, поэтому эксперимент проводился на крысах. Специалисты следили за 485 нервными клетками, расположенными в этой части мозга грызунов. С помощью современных технологий и искусственного интеллекта ученые узнавали, какие клетки активные, а какие нет.

Оказалось, отдельные группы нейронов принимают участие в разных психофизиологических процессах формирования уверенности, мотивации, принятии решений и ожидании будущей награды и многих других. По словам ученых, за все остальные эмоции и переживания человека могут отвечать другие скопления нервных клеток. В результате их постоянной активности и взаимодействия начинает формироваться человеческое сознание.

Существование такой сложной системы, уверены ученые, может формировать у человека представление о том, что она является монолитной и целостной, хотя на самом деле это не так.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:57

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В рейтинге доверия россиян Бузова и Собчак опередили Зюганова и …
«Это маленькое счастье»: Максим Галкин поделился, как семья встречает его из…
Екатерина Варнава попросила Полину Гагарину поднять зарплату ее бойфренду Константину…
Звезда "Дом-2" Алена Водонаева рассказала, что мужчины потеряли…
Флагманский смартфон Sony Xperia 1 с 4K-экраном подешевел на 202…
Ингеборга Дапкунайте боялась, что ребенок лишит ее…
Ученые выяснили, что тестостерон не влияет на либидо и…
ДТП в Воронежской области унесло жизнь пяти…
“Лаборатория Касперского” готовится к выпуску собственной ОС для…
Ведущая "Дом-2" Ксения Бородина сравнила суррогатное материнство с торговлей…
Ученые разгадали тайну зарождения сознания в мозге…
Четырехлетний мальчик из Белоруссии сумел переиграть барабанщика Майкла…
Samsung запускает программу trade-in для обмена часов и фитнес-трекеров на современные умные…
Роман Попов на премьере новогоднего "Полицейского с Рублевки" назвал причину резкого похудения на 40…
Пингвины разучились летать и заняли место динозавров после их…
Таисия Повалий заявила, что новорожденный внук вызывает у нее чувство…
Семья покойного экс-мэра Юрия Лужкова хочет похоронить его на Новодевичьем…
«Это настоящий беспредел»: Алексей Ягудин возмутился решением…
Врачи пришли к выводу, что рак больше не является смертельным…
Биоэнергетики дали советы, как избежать опасностей в високосном 2020…
Звезда «Дом-2» Майя Донцова объявила, что ждет…
"Много сделал для города и москвичей": Сергей Собянин отреагировал на смерть бывшего мэра Москвы Юрия…
«Мы же недавно виделись»: Иосиф Пригожин не верит в смерть Юрия…
Алена Хмельницкая не составляла брачный контракт с экс-супругом Тиграном…
В квартире Москвы совершили кражу часов, кроссовок и шорт на миллион…
Xiaomi представила смартфон Redmi K30 с поддержкой…
Майли Сайрус посвятила новую татуировку разрыву отношений с Лиамом…
RedmiBook 13 с автономной работой до 11 часов официально…
В возрасте 83 лет умер бывший мэр Москвы Юрий…
Вячеслав Фетисов опроверг слухи, что его дочь не владеет русским…
Россиян больше всего волнует рост цен на услуги…
Названы упражнения для хорошего…
В Канаде Volkswagen хотят засудить из-за нарушения закона об охране окружающей…
«С возвращением»: Екатерина Стриженова впечатлена концертом перенесшего инсульт Николая…
«Очень расстроена»: Вячеслав Фетисов рассказал о чувствах тещи по поводу отстранения России от…
Мужчина, укравший iPhone у Евгения Миронова, получил два года…
«Узнал одним из первых»: Друг Евгения Петросяна Георгий Териков подтвердил женитьбу артиста с Татьяной…
Дочь Жасмин Маргарита помогает в борьбе с истериками младшего брата Мирона в общественных…
«Ну не могу больше!»: Валерий Леонтьев уже почти год не пьет…
Звезда "Дом-2" Маргарита Овсянникова завела нового…
Просмотреть все новости