Ученые разгадали тайну зарождения сознания в мозге человека





Для этого специалисты внимательно изучили орбитофронтальную кору. Ученым уже давно известно, что эта часть мозга играет ключевую роль в процессе принятия человеком конкретных решений. Похожая ситуация была зафиксирована и у животных, поэтому эксперимент проводился на крысах. Специалисты следили за 485 нервными клетками, расположенными в этой части мозга грызунов. С помощью современных технологий и искусственного интеллекта ученые узнавали, какие клетки активные, а какие нет.Оказалось, отдельные группы нейронов принимают участие в разных психофизиологических процессах формирования уверенности, мотивации, принятии решений и ожидании будущей награды и многих других. По словам ученых, за все остальные эмоции и переживания человека могут отвечать другие скопления нервных клеток. В результате их постоянной активности и взаимодействия начинает формироваться человеческое сознание.Существование такой сложной системы, уверены ученые, может формировать у человека представление о том, что она является монолитной и целостной, хотя на самом деле это не так.