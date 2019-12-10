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В Канаде Volkswagen хотят засудить из-за нарушения закона об охране окружающей среды

Власти Канады обвинили бренд Volkswagen в нарушении закона об охране окружающей среды. Немецкий концерн хотят засудить из-за чрезмерно загрязняющего природу дизельного двигателя EA288.

Канада обвинила автопроизводителя Volkswagen в якобы ввозе транспортных средств, которые заведомо нарушали национальные нормы выбросов. Иск включает в себя 58 пунктов о продаже почти 128 тысяч автомобилей, не соответствующих предписанным законам об охране окружающей среды. Обвинения были выдвинуты после проведенного Министерством окружающей среды Канады в сентябре 2015 года продолжительного расследования, посвященного определенным моделям. Их дизельные двигатели EA288, предположительно, оснастили программным обеспечением, которое снижает эффективность системы контроля выбросов во время вождения. Следователи потратили месяцы на изучение информации, анализ и подготовку доказательств для будущего суда.

В прошлом году власти Германии оштрафовали Volkswagen на 1,5 миллиарда долларов в связи со скандалом с выбросами продуктов сгорания дизельного топлива. Прокуратура пришла к выводу, что бренд не смог должным образом проконтролировать деятельность отдела разработки моторов, в результате чего во всем мире было реализовано около 10,7 миллионов "дизелей". Их оснастили нелегальным программным обеспечением для ослабленного контроля выбросов. Теперь немецкий концерн может ожидать взысканий в сумме до 20 миллиардов долларов в виде штрафов.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 12:16

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