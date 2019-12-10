Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян думает над возвращением в реалити-шоу





Экс-участница проекта "Дом-2" Вика Цатурян пыталась наладить свою личную жизнь после расставания с Русланом Мацьолеком, молодой человек, по ее словам, не раз давал поводы для того, чтобы закончить роман, сильно обидел девушку и ее сына, ведь обещал мальчику общаться с ним, несмотря ни на что.Участник проекта "Дом-2" Руслан Мацьолек на данный момент живет в Периметре и встречается с Анастасией Ивановой, более того, он уже успел познакомить избранницу со своей мамой, правда заочно, в гости везти блондинку мужчина не решается, пока не удостоверится, что у них действительно все серьезно.Когда Вика Цатурян узнала, что на проект "Дом-2" вернется Саймон Марданшин, она тоже задумалась над тем, чтобы придти в Периметр и попытаться наладить личную жизнь. Об этом блондинку, по ее словам, просят и большинство поклонников звезды реалити-шоу.