Меган Маркл и Кейт Миддлтон пророчат сложности в следующем году





В следующем году у Меган Маркл и Кейт Миддлтон может быть сложный год. Если отставка королевы Елизаветы через 18 месяцев состоится, то у герцогинь прибавится дел. Согласно слухам, право на управление страной перейдет к 71-летнему принцу Чарльзу – старшему сыну королевы. Британские СМИ сообщают, что королева понемногу вводит наследника в курс дела. Чарльз все чаще появляется вместо Елизаветы на официальных приемах.Усложнится жизнь и у Кейт Миддлтон, и Меган Маркл, так как им на правах более молодого поколения необходимо будет взять на себя дополнительную ответственность. Новые функции появятся у герцогинь еще и в связи с секс-скандалом при участии принца Эндрю. Он сложил свои полномочия после того, как был обличен в связи с несовершеннолетними.