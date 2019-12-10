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Меган Маркл и Кейт Миддлтон пророчат сложности в следующем году

Согласно слухам Британии, на Меган Маркл и Кейт Миддлтон будет возложена новая ответственность после вероятной отставки королевы Елизаветы, и это будет сопровождаться определенными сложностями для них. Управление страной возьмёт на себя принц Чарльз.

В следующем году у Меган Маркл и Кейт Миддлтон может быть сложный год. Если отставка королевы Елизаветы через 18 месяцев состоится, то у герцогинь прибавится дел. Согласно слухам, право на управление страной перейдет к 71-летнему принцу Чарльзу – старшему сыну королевы. Британские СМИ сообщают, что королева понемногу вводит наследника в курс дела. Чарльз все чаще появляется вместо Елизаветы на официальных приемах.

Усложнится жизнь и у Кейт Миддлтон, и Меган Маркл, так как им на правах более молодого поколения необходимо будет взять на себя дополнительную ответственность. Новые функции появятся у герцогинь еще и в связи с секс-скандалом при участии принца Эндрю. Он сложил свои полномочия после того, как был обличен в связи с несовершеннолетними.

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Общество
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 00:05

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