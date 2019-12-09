Ольга Куриленко могла получить роль "Чудо-женщины"





Ольга Куриленко, актриса украинского происхождения, поделилась в интервью изданию The Hollywood Reporter своими воспоминаниями о том, как хотела сыграть в кинофильме «Чудо-женщина», основанном на одноимённом комиксе издательства DC Comics. Во время кастинга Куриленко продемонстрировала себя в купальнике и кожаных сапогах. Звезда фильма "Обливион" рассказала, что попала в короткий список актрис, претендующих на главную роль. Также она поделилась своими переживаниями, которые были связаны со съемками в паре с актёром Беном Аффлеком.Они уже были знакомы по фильму «К чуду». Знаменитость думала, работать с одним и тем же актером - не самая лучшая идея, несмотря на то, что как профессионал, коллега был ей по нраву. В результате главную роль получила Галь Гадот. Куриленко об этом не жалеет, ведь ей посчастливилось сниматься в «Обливионе» и «Кванте милосердия». Звезда высоко оценила фильм, в который не попала, и игру актерской команды.