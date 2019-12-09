Актёр Игорь Сигов встретился с сыном через 28 лет после отказа от него





Илья Салко посетил студию проекта «На самом деле» и рассказал о том, что был брошен своим отцом Игорем Сиговым 28 лет назад. За прошедшее время они встречались всего 2 раза. Не так давно актёр дал согласие на беседу с ребёнком, от которого отказался. Он прилетел в Москву из Болгарии для участия в проекте Дмитрия Шепелева. В момент встречи Игорь Сигов не нашел слов для своего сына. Артист удивил многочисленных зрителей и ведущего проекта тем, что ограничился обычным рукопожатием.Как выяснилось, белорусский актёр решил провести ДНК-тестирования для подтверждения либо опровержения собственного отцовства. Илья Салко отметил, он знает собственного отца исключительно по ролям в разного рода картинах и сериалах. Однако своим родителем он Сигова не назвал, поскольку тот не являлся участником процесса его воспитания. В соответствии со словами молодого человека, актёр как-то дал ему тысячу долларов. Во время посещения студии молодой человек возвратил их кинозвезде.Игорь Сигов отметил, брак с Людмилой Салко был результатом некоего спонтанного решения. Помимо этого, актёр подтвердил, ребёнок в их планы не входил. Сигов подчеркнул, во время регистрации рождённого мальчика в ЗАГСе, его супруга настояла на необходимости предоставления мальчику её фамилии. Подобное решение стало поводом для появления у знаменитости многочисленных сомнений в его отцовстве. В результате Сигов посчитал, что супруга родила мальчика не от него. Эксперты в студии сочли такие доводы неубедительными.Илья Салко отметил надежду на изменение отношения актёра к нему. В результате молодой человек остался разочарованным. Его мать расплакалась в студии. Людмила Салко отметила, что сильно сомневается в искренности слов своего супруга в момент развода. Она заподозрила, что некто «капал ему на мозги», а отказ встречаться с сыном был вызван попыткой угодить любовнице., — подчеркнул Сигов.В завершении передачи артист получил данные проведённого ДНК-теста. В них указывалось, что ребёнок был рождён от него с вероятностью в 99,9%.