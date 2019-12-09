"Он называл меня Моникой": Эвелина Бледанс повеселилась на вечеринке в компании Венсана Касселя





Эвелину Бледанс в последнее время все реже появляется в фильмах и сериалах. Однако на светских вечеринках ей всегда рады. Актриса не из робкого десятка и мимо папарацци не проскользнёт. Если Бледанс пришла на премьеру, то внимание будет обращено на неё. Даже если с этим кто-то не согласен. Актриса прекрасно умеет расположить к себе фотографов. Для этого она использует звёзд мировой величины и рассказывает поклонникам интересные истории. Эвелина Бледанс решила таким образом поступить и на премьере кинофильма «Особенные» с Венсаном Касселем в главной роли.На вечеринке по случаю премьеры артистка, как всегда оживленная и весёлая, веселилась с Венсаном Касселем. По виду актера можно было понять, такой напор его смущает. Но Бледанс заявила, что наоборот, зарубежный гость с ней флиртовал и называл Моникой.«Это имело не очень хороший вид со стороны. Как будто «фото на память с обезьянкой», — рассказала дизайнер Наталья Степанян, которая побывала на празднике. – Ладно, если назойливый поклонник просит общее селфи, но, когда знаменитость донимает популярного актёра - это не нормально».