Иркутские учёные разрабатывают новые методы прогнозирования космической погоды





Чтобы сконструировать модель, помогающую предугадывать погоду в космосе, специалисты используют данные, которые они получают с помощью Солнечного телескопа оперативных прогнозов. Аппарат предназначен для наблюдения за активностью светила и фиксирует солнечные бури, вспышки и другие явления.Проект получил название "Развитие новых методов прогнозирования солнечной и геомагнитной активности". Это исследование позволит учёным точнее предугадывать магнитные бури. Во главе научной группы, осуществляющих данную работу, стоит сотрудник ИСЗФ СО РАН и кандидат физико-математических наук Юрий Ясюкевич.Специалисты, участвующие в разработке новой методики, подчеркнули: создание данной модели играет чрезвычайно большую роль в прогнозировании геомагнитной и солнечной активности. Специалисты утверждают, решение задачи требует инновационных и эффективных подходов.