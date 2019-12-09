Настя Ивлеева рассказала о своём отношении к пластическим операциям на лице





Поклонники решили, что губы девушки стали более пухлыми, лицо - худее, а скулы - более четкими.Ивлеева объясняет, никаких изменений на лице у неё нет. «На самом деле, это работа масок Instagram. Ребята, какой ботокс, пластика? Губы у меня всё так же свои, тонкие, и скулы не идеальные. Однако решила примерить маску — и красавица!» — рассекретила свои изменения во внешности знаменитость.За подобными экспериментами телеведущей наблюдают тысячи подписчиков. И блогер не подводит: преображается раз в пару месяцев. Звезда не единожды красилась в блондинку и брюнетку и даже ходила с рыжими волосами. В этом году Ивлеева похвасталась ещё и розовым цветом. А ближе к концу весны она поняла - этот оттенок уже не в моде, и приняла решение кардинально сменить имидж, покрасив волосы в фиолетовый. За подобные эксперименты во внешности поклонники «присвоили» ей «статус» хамелеона, который меняется в зависимости от ситуации.