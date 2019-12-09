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Всемирное антидопинговое агентство лишило Россию права участвовать в Олимпиадах и ЧМ

Всемирное антидопинговое агентство утвердило решение отнять у России статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. На основании этого страна не имеет права участвовать в Олимпиадах и чемпионатах мира.

На основании этого решения, Российская Федерация в течение 4 лет не сможет встречать Олимпиады и чемпионаты мира, оставлять заявления об их организации, делегировать представителей соревноваться на спортивных мероприятиях такого статуса под официальным флагом. Государственным чиновникам России не позволяется бывать на таких спортивных соревнованиях.

Постановление не касается Чемпионата Европы по футболу 2020 года и других соревнований, не принадлежащих к категории «major event». Также оно не должно затрагивать спортсменов, не замешанных в допинговых скандалах. Они будут иметь право принять участие в международных состязаниях под олимпийским флагом.

Такое решение вызвало много возмущений в Российской Федерации. Политолог Армен Гаспарян заявил, что Международный олимпийский комитет является предвзятым, а Всемирное антидопинговое агентство - «компанией циничных и бесполезных людей».

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 16:35

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