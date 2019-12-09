Оксана Федорова подвергла критике конкурс «Мисс Вселенная-2019» и его участниц
Российская модель и телеведущая, а также победительница многих конкурсов красоты Оксана Федорова раскритиковала участниц «Мисс Вселенная-2019». Бывшая обладательница титула «Мисс Вселенная-2002» отметила, что сегодня все девушки на конкурсе выглядят одинаково, как две капли воды.
Оксана Федорова вспомнила свое выступление, случившееся 17 лет назад. Тогда все участницы выглядели индивидуально, поскольку не существовало стандарта красоты, а рамки были более размытыми. Победить могла любая девушка. Тогда в Пуэрто-Рико титул достался Оксане Федоровой, что для многих стало удивительным событием, ведь в конкурсе принимали участие достойные соперницы.
Сегодня, по словам Оксаны Федоровой, все изменилось. Словно был создан некий единый стандарт, из-за которого все девушки похожи друг на друга. Однако модель отметила, что и сами конкурсантки очень изменились.
Телеведущая носила титул самой красивой девушки короткий период времени. Из-за отказа принимать участие в рекламе и благотворительных акциях по условиям договора организаторы лишили ее награды конкурса «Мисс Вселенная-2002».
Оксана Федорова вспомнила свое выступление, случившееся 17 лет назад. Тогда все участницы выглядели индивидуально, поскольку не существовало стандарта красоты, а рамки были более размытыми. Победить могла любая девушка. Тогда в Пуэрто-Рико титул достался Оксане Федоровой, что для многих стало удивительным событием, ведь в конкурсе принимали участие достойные соперницы.
Сегодня, по словам Оксаны Федоровой, все изменилось. Словно был создан некий единый стандарт, из-за которого все девушки похожи друг на друга. Однако модель отметила, что и сами конкурсантки очень изменились.
Телеведущая носила титул самой красивой девушки короткий период времени. Из-за отказа принимать участие в рекламе и благотворительных акциях по условиям договора организаторы лишили ее награды конкурса «Мисс Вселенная-2002».