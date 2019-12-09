Оксана Федорова подвергла критике конкурс «Мисс Вселенная-2019» и его участниц





Оксана Федорова вспомнила свое выступление, случившееся 17 лет назад. Тогда все участницы выглядели индивидуально, поскольку не существовало стандарта красоты, а рамки были более размытыми. Победить могла любая девушка. Тогда в Пуэрто-Рико титул достался Оксане Федоровой, что для многих стало удивительным событием, ведь в конкурсе принимали участие достойные соперницы.Сегодня, по словам Оксаны Федоровой, все изменилось. Словно был создан некий единый стандарт, из-за которого все девушки похожи друг на друга. Однако модель отметила, что и сами конкурсантки очень изменились.Телеведущая носила титул самой красивой девушки короткий период времени. Из-за отказа принимать участие в рекламе и благотворительных акциях по условиям договора организаторы лишили ее награды конкурса «Мисс Вселенная-2002».