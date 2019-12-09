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Звезда «Дом-2» Илья Яббаров поможет вернуться в проект Ирине Коган

Звезда скандального телевизионного проекта «Дом-2» Илья Яббаров готовит не совсем приятный сюрприз для своей девушки Анастасии Голд. Он хочет помочь вернуться на телестройку Ирине Когнан, которая уже ранее появлялась на Поляне, но участники тут же отправили ее домой.
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров поможет вернуться в проект Ирине Коган

Известно, что Анастасия и Илья довольно часто ссорятся друг с другом. Так, не успела пара помириться, как у них, скорее всего, появился новый повод для конфликта. Выяснилось, что Яббаров общается с помощью переписки с некой Ириной Коган, и даже решил ей оказать поддержку, чтобы она вернулась на шоу.

Известно, что во время очередного кастинга Ирина Коган по просьбе ведущего «Дом-2» раскритиковала Анастасию Голд и назвала ее невоспитанной. Тем временем, Илья продолжает общаться с Коган и даже предложил ей помощь, чтобы она пришла на проект и смогла там остаться.

Для этого, Ирине нужно будет не просто переступить порог телестройки, но и выразить свою симпатию по отношению к Илье Яббарову. Как отреагирует на очередную выходку избранница сама Анастасия Голд пока остается только догадываться, но вряд ли ей понравится подобное поведение возлюбленного.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:42

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