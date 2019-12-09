Звезда «Дом-2» Илья Яббаров поможет вернуться в проект Ирине Коган





Известно, что Анастасия и Илья довольно часто ссорятся друг с другом. Так, не успела пара помириться, как у них, скорее всего, появился новый повод для конфликта. Выяснилось, что Яббаров общается с помощью переписки с некой Ириной Коган, и даже решил ей оказать поддержку, чтобы она вернулась на шоу.Известно, что во время очередного кастинга Ирина Коган по просьбе ведущего «Дом-2» раскритиковала Анастасию Голд и назвала ее невоспитанной. Тем временем, Илья продолжает общаться с Коган и даже предложил ей помощь, чтобы она пришла на проект и смогла там остаться.Для этого, Ирине нужно будет не просто переступить порог телестройки, но и выразить свою симпатию по отношению к Илье Яббарову. Как отреагирует на очередную выходку избранница сама Анастасия Голд пока остается только догадываться, но вряд ли ей понравится подобное поведение возлюбленного.