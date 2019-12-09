Надежда Ермакова: Дарья Пынзарь устроилась лучше, чем Евгения Феофилактова





У экс-участницы проекта "Дом-2" Надежды Ермаковой спросили, кто из ее подруг по реалити-шоу, Дарья Пынзарь или Евгения Феофилактова, устроилась в жизни лучше. Пиар-директор отметила, что супруга Сергея Пынзаря на данный момент живет в Турции, воспитывает двоих сыновей, хорошо обеспечена.Бывшая супруга Антона Гусева Евгения Феофилактова воспитывает сына Даниэля одна, недавно девушка рассталась со своим бойфрендом, хотя Ермакова подчеркнула, что давно не общалась с бывшими подругами, а за их жизнью в соцсетях она не следит. Бывший избранник Феофилактовой, тем не менее, после расставания со звездой "Дома-2" одной из причин разрыва назвал ее зависимость от соцсетей.