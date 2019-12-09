В Госдуме предложили ввести в школах уроки для противодействия коррупции
В Госдуме выступили с инициативой о введении для школьников спецкурса, нацеленного на предоставление детям понимания механизмов борьбы с коррупцией. Василий Пискарев подчеркнул, антикоррупционное правосознание обязано создаваться с молодых лет, ввиду чего уроки такого плана нужно внедрить в средние и высшие образовательные учреждения.
Председатель Комитета по вопросам противодействия коррупции выразил глубокую убежденность, что такие действия должны быть проведены для упреждающего воздействия на формирование мировоззрения молодёжи. Для школ Пискарев предлагает ввести основы антикоррупционной политики, а для ВУЗов - антикоррупционное право. В соответствии с мнением депутата, сегодня очень важно создать нетерпимость в отношении коррупционных схем.
«В случае формирования крепких моральных принципов у граждан с молодости, они смогут стать крепкой опорой для выполнения законов, которые утверждаются сегодня», — подчеркнул депутат.
Пискарев добавил, сегодня общественное сознание должно получить более устойчивые установки для отторжения коррупции ввиду негативного отношения к таким действиям. Подобная необходимость описывается как препятствие для создания негативных сценариев, поскольку не только коррупционеры, но даже сами граждане часто пытаются дать взятку, чтобы разрешить некие свои проблемы. Пискарев отметил, создание антикоррупционного правосознания является основополагающим элементом в системе борьбы с нарушением норм работы чиновников.
Председатель Комитета по вопросам противодействия коррупции выразил глубокую убежденность, что такие действия должны быть проведены для упреждающего воздействия на формирование мировоззрения молодёжи. Для школ Пискарев предлагает ввести основы антикоррупционной политики, а для ВУЗов - антикоррупционное право. В соответствии с мнением депутата, сегодня очень важно создать нетерпимость в отношении коррупционных схем.
«В случае формирования крепких моральных принципов у граждан с молодости, они смогут стать крепкой опорой для выполнения законов, которые утверждаются сегодня», — подчеркнул депутат.
Пискарев добавил, сегодня общественное сознание должно получить более устойчивые установки для отторжения коррупции ввиду негативного отношения к таким действиям. Подобная необходимость описывается как препятствие для создания негативных сценариев, поскольку не только коррупционеры, но даже сами граждане часто пытаются дать взятку, чтобы разрешить некие свои проблемы. Пискарев отметил, создание антикоррупционного правосознания является основополагающим элементом в системе борьбы с нарушением норм работы чиновников.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:10