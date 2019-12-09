В Госдуме предложили ввести в школах уроки для противодействия коррупции





Председатель Комитета по вопросам противодействия коррупции выразил глубокую убежденность, что такие действия должны быть проведены для упреждающего воздействия на формирование мировоззрения молодёжи. Для школ Пискарев предлагает ввести основы антикоррупционной политики, а для ВУЗов - антикоррупционное право. В соответствии с мнением депутата, сегодня очень важно создать нетерпимость в отношении коррупционных схем., — подчеркнул депутат.Пискарев добавил, сегодня общественное сознание должно получить более устойчивые установки для отторжения коррупции ввиду негативного отношения к таким действиям. Подобная необходимость описывается как препятствие для создания негативных сценариев, поскольку не только коррупционеры, но даже сами граждане часто пытаются дать взятку, чтобы разрешить некие свои проблемы. Пискарев отметил, создание антикоррупционного правосознания является основополагающим элементом в системе борьбы с нарушением норм работы чиновников.