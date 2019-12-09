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Автогонщик Льюис Хэмилтон провел тесты нового предсерийного гиперкара Mercedes-AMG One

Знаменитый британский автогонщик и пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, личо протестировал предсерийный образец новейшего гиперкара Mercedes-AMG One. Ожидается, что этот автомобиль получит ценник в 2,7 миллиона долларов.
Автогонщик Льюис Хэмилтон провел тесты нового предсерийного гиперкара Mercedes-AMG One

Новый 2-местный гиперкар Mercedes-AMG One разработан компанией для того, чтобы перенести на обычные дороги технологии из «Формулы-1». Над созданием этого автомобиля инженеры компании трудились в течение нескольких лет. Испытать результат их работы доверили пилоту команды Mercedes Льюису Хэмилтону. Примечательно, что сам автомобиль пока не представлен официально, однако он уже успел доказать свое превосходство на практике, успешно лидируя в новом сезоне «Королевских гонок» и став победителем Чемпионата конструкторов. Иными словами, на сегодняшний день Mercedes-AMG One имеет полное право носить звание самого быстрого автомобиля в классе.

Сообщается, что в будущем компания продолжит тесты новинки, тщетльно проверяя эффективность и безопасность работы всех систем автомобиля. Примечательно, что Mercedes-AMG One оснащается дорожной версией гибридной силовой установки, которая основана на 1,6-литровом V6 повышенной мощности. По словам самого автогонщика, машина практически готова к запуску в серию, при этом внутри автомобиль звучит точно так же, как и его «формулический» болид.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:15

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