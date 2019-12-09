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Виктория Дайнеко не хочет общаться с Алексеем Воробьёвым из-за "не угаснувших чувств"

Виктория Дайнеко сообщает, что не желает общаться с Алексеем Воробьёвым. Причиной такого решения вокалистка называет "не угаснувшие чувства".

Виктория Дайнеко и Алексей Воробьёв работают исключительно ради общего творчества, но при этом стараются держаться на расстоянии. Вокалистка откровенно рассказала, что для нее лучше соблюдать дистанцию с бывшим любимым, ведь она до сих пор очень нежно относится к нему. Знаменитость говорит, что после появления клипа и песни об их взаимоотношениях ей было плохо, так как заново пришлось пережить свою минувшую любовь.

Дайнеко уверена, нельзя возвращать отношения, изжившие себя, и считает, нужно отпускать возлюбленных, и тогда жизнь станет яркой и насыщенной. Вокалистка со своими избранниками всегда оставалась в прекрасных отношениях, так как расставалась с ними без недосказанностей и обид.

Раньше артистка сообщала, что и с Алексеем Воробьёвым они разошлись без выяснения отношений и разбирательств. Сейчас Виктория Дайнеко стала заниматься собственной карьерой, реализуя себя в музыкальной и в актерской сфере. Также она занималась озвучкой анимационного фильма "Тролли".

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Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 11:07

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