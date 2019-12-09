Экспертный клуб объяснил, почему без волонтерства невозможно развитие гражданского общества





В России всегда были в моде благородные дела, другое дело, что до недавнего времени об этом очень мало говорили, возможно, именно поэтому работа волонтеров не имела такой всенародной поддержки, полагает петербургский медик Любовь Костевич.«Я являюсь кадровым донором крови, агитирую к донорству своих друзей и коллег. Я вижу, что люди мало знают о проблемах других людей, информирование практически нулевое, пропаганда слабовата, как следствие собрать инициативных и адекватных - это большая сложность», - рассказал гость Экспертного клуба Петербурга.Как выяснили в Северной столице, добровольцы способны не только помогать и агитировать. Волонтер «Альянса защитников животных» Екатерина Иванова на деле доказала, что волонтеры могут влиять на власть, общими усилиями с другими зоозащитными организациями им удалось добиться принятиязакона об ответственном отношении с животными.В Петербурге и Ленинградской области волонтерство в моде уже давно, особенно популярны так называемые поисковые отряды, которые находят останки погибших в годы войны бойцов. В них состоят люди самого разного возраста и профессий. Добровольно участвуют в социальных программах и успешные бизнесмены города. Помогая получить образование выпускникам детдомов, и оказывая финансовую поддержку пожилым людям, предприниматели полагают, что сделать жизнь общества лучше можно только вместе. При этом, многие добровольцы сетуют на несовершенство законодательства. По словам волонтера и дизайнера Алены Шерстневой, люди тратят свое личное время с удовольствием и безвозмездно, однако федеральный закон о благотворительной деятельности определяет добровольцев, как граждан, осуществляющих благотворительную деятельность в интересах благополучателя, в том числе, в интересах благотворительных организаций, пожаловалась гость Экспертного клуба Петербурга.Некоторые эксперты связывают подобные формулировки с тем, что в России еще относятся к волонтерскому движению с недоверием, памятуя о добровольно-принудительном характере общественной работы в недавнем советском прошлом. Впрочем, ситуация меняется стремительно: создается огромное количество волонтерских организаций, при их участии и поддержке властей запускаются масштабные проекты. И здесь нельзя не отметить внимание к волонтерским движениям со стороны государства, полагают в Экспертном клубе Иркутска. Благодаря мощнейшей поддержке быть волонтером сегодня стало престижно:«Еще лет 10-15 назад, когда мы говорили о волонтерстве, то сразу представляли молодых ребят, у которых много свободного времени. Сейчас этот портрет изменился и стал намного разнообразнее. В нашей организации волонтеры с высоким профессиональными компетенциями, - говорит Елена Творогова, президент молодежного благотворительного фонда «Возрождение земли сибирской, - Вторая категория волонтеров – предприниматели: крепкие, взрослые мужики, которые на своих джипах покупают товары, заправляют машины и едут тушить тайгу. Это реалии современного мира», - рассказала участница Экспертного клуба Иркутска.Добровольчество – это здоровое отношение между обществом и властью,поскольку люди тоже берут на себя ответственность, отмечали эксперты. Многие вещи невозможно спрогнозировать, например, чрезвычайные происшествия, пожары, паводки. Порой профессионалам просто не хватает людей, и в дело вступают добровольцы.«Помогать друг другу – это нормально. Здесь нет никакого героизма. Это просто по-человечески», - уверена Альбина Широбокова, президент Байкальского союза женщин «Ангара», - Волонтер - это человек, который неравнодушен к тому, что происходит вокруг. Если что-то происходит не так, он возьмется и сделает. Человек, который готов к изменениям вокруг себя, и он находит в этом удовольствие. Сегодня отношение к добровольцам изменилось в лучшую сторону. Несколько лет назад я часто сталкивалась с мнением, что работать бесплатно – это непонятно зачем. Сейчас с таким мнением я уже не сталкивалась. И в нашей деятельности мы часто берем на практику студентов, которые могут получить азы профессиональной деятельности», - отметила эксперт.Отношение к волонтерству не просто изменилось к лучшему, страна буквально «заболела» добровольчеством, дополняли коллеги. Кроме того, все больше молодежи сейчас стало задумываться о том, что общественная деятельность – это еще отличная строчка в портфолио.Впрочем, так обстоят дела не везде, уверен гость Экспертного клуба Новосибирска, Николай Тямин, председатель комиссии по социальной политике иОбразованию.«Волонтерское движение у нас я оцениваю на «троечку». Все большеодиночки и отсутствие системной работы», - констатировал Тямин.Новосибирску нужны организаторы, вокруг которых объединятся жители. А сегодня инициативы исходят от одних и тех же людей, продолжил эксперт.Впрочем, это проблема конкретного региона, в целом же по стране позитивную динамику не заметить сложно, включился в дискуссию Вадим Воробей, исполняющий обязанности председателя Совета сторонников Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия». Сегодня, по его словам, добровольческое движение в России насчитывает боле миллиона молодых людей.Еще один гость Экспертного клуба Челябинска депутат Михаил Махов и вовсе заявил, что без готовности людей участвовать в общественной жизни страны развитие гражданского общества невозможно. К тому же, в отличие от государства, помощь волонтеров способна дойти до конкретного человека, туда, где не достают руки государственной машины, согласились с Маховым в Экспертном клубе Екатеринбурга.«Волонтерские и общественные движения помогают более детально доносить потребности населения до чиновников», - полагает общественница Екатерина Сапрыкина, - Депутаты не всегда успевают отслеживать проблемы районов. Периодически возникаютситуативные проблемы, и общественники реагируют на них быстрее, уже зная, куда именно нужно обращаться, чтобы наладить прямой диалог», - отметила участница Экспертного клуба Екатеринбурга.Услышать и рассказать о проблемах тех, кто по зову сердца привык помогать другим, важнейшая задача Экспертного клуба России. Текущие проблемы и внештатные ситуации, к сожалению, были и будут всегда, в любом государстве и в любом обществе, а значит - волонтеры будут востребованы. И даже если они ничего не просят взамен, отмечать их работу и стараться ей способствовать крайне важно для развития всего волонтерского движения.