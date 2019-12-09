Стартовали российские продажи бюджетного Nokia 2.3 на «голом» Android





Российским покупателям новый смартфон Nokia 2.3 доступен по цене в 7990 рублей, что вполне сопоставимо с европейским ценником в 109 евро. Устройство выпущено в рамках кампании Android One, и это гарантирует его владельцам не менее двух лет регулярных обновлений самой системы. Более того, производитель в ближайшем будущем обещает выпустить для устройства ОС Android 10.Гаджет оснащен 6,2-дюймовым дисплеем с вырезом вверху под 5-мегапиксельную фронтальную камеру. Основной модуль камеры представлен двумя объективами с разрешением 13 Мп и 2 Мп. А вот сканера отпечатков пальцев Nokia 2.3 лишен – добавлять его не стали из соображений экономики. Но в качестве альтернативы разработчик предусмотрел распознавание лица пользователя.Работает устройство на базе процессора MediaTek Helio A22, объем оперативной памяти составляет 2 гигабайта. Сэкономили и на разъеме, сохранив устаревший стандарт micro-USB. Зато не стали экономить на автономности, снабдив модель аккумуляторной батареей с емкостью в 4000 мАч, чего, по заверению производителя, хватит для того, чтобы использовать смартфон в течение двух световых дней без подзарядки.