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Ксения Собчак рассказала, что Йоко Оно не убили вместе с Джоном Ленноном, так как она шла впереди

Ксения Собчак в эфире шоу «Такая история» в «Яндекс. Эфире» рассказала об убийстве легендарного музыканта, певца и основателя группы The Beatles Джона Леннона. Телеведущая отметила, что супругу Йоко Оно спасло только то, что она шла немного впереди.

Ксения Собчак рассказала, что Йоко Оно не убили вместе с Джоном Ленноном, так как она шла впереди

Телеведущая Ксения Собчак рассказала историю трагической гибели Джона Леннона 8 декабря 1980 года. Убийцей оказался Марк Дэвид Чепмен, прямо перед совершением преступления он сидел на улице в центре Нью-Йорка и читал повесть "Над пропастью во ржи". Долгое время мужчина был фанатом группы The Beatles, собирал их пластинки и отрастил волосы, чтобы походить на своего кумира Джона Леннона.

Однако после того, как музыкант объявил о распаде коллектива, Чепмен превратился из ярого фаната в хейтера. Он обрезал волосы, разломал все пластинки. Часто повторял убийца, что ему не нравится, когда Джон Леннон говорит, что группа The Beatles популярнее Иисуса, а поклонники похожи на дикарей.

К роковой встрече Марк Дэвид Чепмен готовился заранее, за год он сообщил о своих намерениях жене, купил пистолет. Также мужчина просил назначить ему лечение, так как он собирается убить Джона Леннона, но на это тогда никто внимания не обратил. В день убийства Джон Леннон отпустил водителя и телохранителей, чтобы прогуляться по городу вместе с супругой Йоко Оно, так как на улице была теплая погода. Жена шла немного впереди, чтобы успеть поцеловать на ночь 5-летнего сына Шона.

Марк Дэвид Чепмен заранее попросил фотографа, чтобы запечатлеть момент, как кумир дает ему подпись на альбоме. Та фотография стала для Джона Леннона последней. Мужчина выстрелил в музыканта 5 раз, а жена спаслась только благодаря тому, что находилась дальше. У певца не было шансов на жизнь. Полиция приехала через две минуты, преступника задержали, он не сопротивлялся. Когда у него спросили о намерениях, мужчина отметил, что если бы не смог убить Джона Леннона, его жертвой стал бы Дэвид Боуи.

Марка Дэвида Чепмена признали вменяемым, суд приговорил его за убийство Джона Леннона к пожизненному заключению. С 2000 года преступник просит об амнистии, но постоянно получает отказ.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:41

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