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Командующий РВСН назвал преимущества стационарной модификации «Ярса»

Командующий РВСН описал ключевые преимущества использования стационарной модификации «Ярса». Сергей Каракаев отметил, что период боевого дежурства профильных частей непрерывно повышается, а в современных условиях уже достиг 40 суток.
Командующий РВСН назвал преимущества стационарной модификации «Ярса»

Ракеты «Ярс» производятся в стационарной и мобильной версиях. Подвижные модификации лучше защищены от атак с воздуха и могут менять позицию запуска снаряда. При этом неподвижные версии продолжают использоваться. Задачей последних является совершение встречной либо ответной атаки по причине их полной готовности к совершению запуска ракеты.

Помимо прочего, шахтные пусковые установки имеют плотную защиту. Бронированная дверь шлюза бункера РВСН, созданная с использованием стали и секретных марок металла, используемых в кораблестроении, во время испытаний сумела выдержать атаку взрыва в 200 кг тротилового эквивалента.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:48

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