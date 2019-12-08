Командующий РВСН назвал преимущества стационарной модификации «Ярса»





Ракеты «Ярс» производятся в стационарной и мобильной версиях. Подвижные модификации лучше защищены от атак с воздуха и могут менять позицию запуска снаряда. При этом неподвижные версии продолжают использоваться. Задачей последних является совершение встречной либо ответной атаки по причине их полной готовности к совершению запуска ракеты.Помимо прочего, шахтные пусковые установки имеют плотную защиту. Бронированная дверь шлюза бункера РВСН, созданная с использованием стали и секретных марок металла, используемых в кораблестроении, во время испытаний сумела выдержать атаку взрыва в 200 кг тротилового эквивалента.