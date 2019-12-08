На компанию Apple подали в суд за повышенное излучение iPhone





Юристы, сопровождающие иск, отмечают, что уровень электромагнитного излучения существенно превышает ограниченный законом. Основной для подачи иска стало исследование, которое было начато еще в августе этого года журналистами Chicago Tribune, нанявших экспертов передовых лабораторий, чтобы те проверили популярные смартфоны на соответствие федеральному законодательству в сфере ограничения уровня излучения. Как оказалось, некоторые из устройств корпорации Apple не соответствуют установленным правилам.Сама компания Apple сразу же принялась оспаривать результаты этого исследования, заявив, что тестирование могло быть проведено с неточностями. В Купертино при этом напоминают, что все смартфоны iPhone получили сертификацию американской FCC, а также регуляторами других стран, на рынках которых эти устройства доступны для покупки.