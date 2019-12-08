На компанию Apple подали в суд за повышенное излучение iPhone
Юридическая компания Fegan Scott (Чикаго, США) решила объединить два коллективных судебных иска против южнокорейского производителя Samsung и американской корпорации Apple, в которых заявители утверждают о повышенном уровне излучений смартфонов компаний. В своих выводах истцы ссылаются на результаты независимого тестирования.
Юристы, сопровождающие иск, отмечают, что уровень электромагнитного излучения существенно превышает ограниченный законом. Основной для подачи иска стало исследование, которое было начато еще в августе этого года журналистами Chicago Tribune, нанявших экспертов передовых лабораторий, чтобы те проверили популярные смартфоны на соответствие федеральному законодательству в сфере ограничения уровня излучения. Как оказалось, некоторые из устройств корпорации Apple не соответствуют установленным правилам.
Сама компания Apple сразу же принялась оспаривать результаты этого исследования, заявив, что тестирование могло быть проведено с неточностями. В Купертино при этом напоминают, что все смартфоны iPhone получили сертификацию американской FCC, а также регуляторами других стран, на рынках которых эти устройства доступны для покупки.
Юристы, сопровождающие иск, отмечают, что уровень электромагнитного излучения существенно превышает ограниченный законом. Основной для подачи иска стало исследование, которое было начато еще в августе этого года журналистами Chicago Tribune, нанявших экспертов передовых лабораторий, чтобы те проверили популярные смартфоны на соответствие федеральному законодательству в сфере ограничения уровня излучения. Как оказалось, некоторые из устройств корпорации Apple не соответствуют установленным правилам.
Сама компания Apple сразу же принялась оспаривать результаты этого исследования, заявив, что тестирование могло быть проведено с неточностями. В Купертино при этом напоминают, что все смартфоны iPhone получили сертификацию американской FCC, а также регуляторами других стран, на рынках которых эти устройства доступны для покупки.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:38