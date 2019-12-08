Известный американский рэпер Juice Wrld скончался на 22-м году жизни





Сообщается, что исполнителю сразу же вызвали бригаду медиков, которая экстренно госпитализировала его в ближайшую клинику. Впрочем, несмотря на все старания врачей, спасти рэперу жизнь не удалось. Спустя какое-то время Juice Wrld, настоящее имя которого Джаред Хиггинс, умер. Чем именно был вызван сердечный приступ, пока не установлено.Примечателен и тот факт, что в минувший понедельник артист только отметил свое 21-летие.