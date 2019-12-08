Тюнеры превратили Rolls-Royce Phantom в семиметровый лимузин
Немецкая компания Klassen вот уже более двух десятков лет специализируется на производстве бронированных внедорожников и лимузинов. Недавно компания представила свое новое творение – разработанный на базе модели Rolls-Royce Phantom лимузин длиной 7 метров.
Автомобиль стоимостью свыше 211 миллионов рублей получил увеличенную ровно на 1 метр колесную базу, поэтом теперь его длина составляет 7 метров 3,2 сантиметра. При этом, машина наделена усиленным шасси и баллистической защитой уровня В7. Имеется в новинке и несколько дополнительных функций, в том числе современный мультимедийный центр на базе компьютера iMac, а также аудио-система премиального класса от компании Bang & Olufsen, присутствует и оригинальное фоновое освещение. Представители компании подчеркивают, что практически всеми функциями этого лимузина можно управлять через смартфон. При этом двигатель инженеры Klassen решили не трогать. В итоге лимузин приводится в движение штатным 6,75-литровым V12 с двумя турбинами, который выдает 571 лошадиную силу мощности при 900 Нм максимального крутящего момента.
Примечательно, что у компании есть еще один бронированный «лимо», который также был построен на базе автомобиля люксовой британской марки. Речь о проекте, в основу которого был положен Rolls-Royce Cullinan.
Автомобиль стоимостью свыше 211 миллионов рублей получил увеличенную ровно на 1 метр колесную базу, поэтом теперь его длина составляет 7 метров 3,2 сантиметра. При этом, машина наделена усиленным шасси и баллистической защитой уровня В7. Имеется в новинке и несколько дополнительных функций, в том числе современный мультимедийный центр на базе компьютера iMac, а также аудио-система премиального класса от компании Bang & Olufsen, присутствует и оригинальное фоновое освещение. Представители компании подчеркивают, что практически всеми функциями этого лимузина можно управлять через смартфон. При этом двигатель инженеры Klassen решили не трогать. В итоге лимузин приводится в движение штатным 6,75-литровым V12 с двумя турбинами, который выдает 571 лошадиную силу мощности при 900 Нм максимального крутящего момента.
Примечательно, что у компании есть еще один бронированный «лимо», который также был построен на базе автомобиля люксовой британской марки. Речь о проекте, в основу которого был положен Rolls-Royce Cullinan.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:13