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Эксперты рассказали о самых распространенных источниках аллергии зимой в каждом доме

Источником аллергий в доме зимой может быть не только елка, но и пуховые одеяла, ткань дивана, стиральный порошок, мягкие игрушки. Специалисты сообщили, как убрать неприятные проявления и найти источник аллергена в доме.

Существует некоторые показатели разных источников аллергии. От пылевых клещей и плесени возникают проблемы с дыханием и воспалительные процессы кожи. Люди не понимают, что имеют аллергическую реакцию на одеяла из пуха, ведь в них могут скрываться пылевые клещи и пыль. Зимой, особенно перед новогодними праздниками, все приносят домой елку, но дерево может представлять угрозу для некоторых людей. На елке переносится разнообразная плесень, насекомые, смола, пыльцы разных деревьев, вызывающие кожные аллергии, насморк и даже астму. То же можно сказать и о цветах, попадающих в помещение.

Плохое состояние здоровья могут спровоцировать химические вещества в предметах, которые красили, а также новая мебель. Формальдегид вызывает дерматиты, кожные аллергии, насморк. Проблемы с дыханием может вызывать и черная плесень. Для облегчения реакции необходимо проветривать помещение, ведь аллергены собираются в вытяжках, в кладовой и ванной.

Пылевые клещи могут размножаться в мягких игрушках, что приведет к проблемам, если ребенок с ними спит. Для избавления от клещей стоит лишь стирать игрушки при температуре не меньше 60 градусов или помещать на ночь в морозильную камеру.

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Общество
Добавил: Виктория Загарова Сегодня, 19:58

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