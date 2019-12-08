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В Италии зажгли самую крупную ёлку в мире

В Италии зажгли самую крупную в мире ёлку. Жители коммуны Губбио провели ежегодную церемонию, для которой использовали не хвойное дерево, а собрали инсталляцию из множества лампочек.
В Италии зажгли самую крупную ёлку в мире

Высота общей конструкции составляет 750 м, а ширина - 450 м. Инсталляция размещена на склоне пика Инджино, созданная с использованием порядка 7 сотен неоновых ламп. Все они соединены электрическим кабелем. А верхушку ёлки украсили рождественской звездой, которая изменяет собственный цвет с периодичностью в 5 минут.

Неоновая ёлка собирается над Губбио уже 38 лет в соответствии с инициативой группы волонтёров. В 1991-м она стала частью Книги рекордов Гиннесса с отметкой, как самая большая новогодняя ёлка во всём мире. В 2014-м инсталляция было лично зажжена Папой Римским Франциском.

В текущем году авторы нового проекта предложили всем желающим «усыновить» огни рождественского «дерева», чтобы посвятить кому-нибудь из близких людей. Все собранные средства отправят в гуманитарный фонд спасения детей. Оценить вид уникальной ёлки можно будет вплоть до января.

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В мире
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 19:06

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