В Италии зажгли самую крупную ёлку в мире





Высота общей конструкции составляет 750 м, а ширина - 450 м. Инсталляция размещена на склоне пика Инджино, созданная с использованием порядка 7 сотен неоновых ламп. Все они соединены электрическим кабелем. А верхушку ёлки украсили рождественской звездой, которая изменяет собственный цвет с периодичностью в 5 минут.Неоновая ёлка собирается над Губбио уже 38 лет в соответствии с инициативой группы волонтёров. В 1991-м она стала частью Книги рекордов Гиннесса с отметкой, как самая большая новогодняя ёлка во всём мире. В 2014-м инсталляция было лично зажжена Папой Римским Франциском.В текущем году авторы нового проекта предложили всем желающим «усыновить» огни рождественского «дерева», чтобы посвятить кому-нибудь из близких людей. Все собранные средства отправят в гуманитарный фонд спасения детей. Оценить вид уникальной ёлки можно будет вплоть до января.